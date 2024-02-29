神鬼女財務 5年A走公司8297萬 害博信生技陷危機 重判11年

新竹女子吳美貞5年侵占生技公司8297萬元，新竹地院法官痛批其惡行「難以饒恕」，依業務侵占等罪重判11年。（資料照）

2024/02/29 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕十多年前曾在三家公司當會計，趁機侵占公款被判刑的新竹女子吳美貞，在緩刑期間又到博信生物科技公司當財務經理，長達五年多的時間，又以相同手法，侵占公款近八二九七萬元，拿來買名牌包或整修浴室等，開庭時吳女竟嗆「說我是慣犯我不承認，我並沒有被害人說的那麼壞」，新竹地院法官痛批其惡行「難以饒恕」，依業務侵占等罪重判十一年，並追繳未扣案犯罪所得兩千三百萬元。

曾任3家公司會計 侵占公款

法官調查，吳美貞以別名「吳嘉恩」任職博信生物科技公司財務經理五年多，利用負責員工薪資發放機會，轉出超過原應領薪資金額到她私人帳戶內，又將三個公司帳戶款項轉入自己或他人帳戶或領現金方式，侵占近八二九七萬元，用以支付名牌包等私人用品，或整修私宅浴室等私人費用或償還債務。總計吳女犯業務侵占三次、行使變造私文書四次、偽造有價證券八次、行使偽造私文書兩次，共十七罪。

請繼續往下閱讀...

緩刑期間犯案 法官：難饒恕

法官發現吳女在從二○○七年起連續在三家公司當會計時，就曾利用職務之便業務侵占、詐取財物，經新竹地院判刑三年二月，緩刑五年，緩刑期間內又到博信上班，不知珍惜緩刑寬典，洗心革面重新做人，以與前案相同手法不法獲取公司財產，利用博信對她的信任，視博信財產為私有，任意榨取員工努力開發、開拓經營成果，除使博信陷於財務危機外，更連帶影響職員及其家庭生計，僅僅為滿足其一人私欲，犯行嚴重難以饒恕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法