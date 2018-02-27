好心幫推車 技術員險變賊共犯

2018-02-27

警誤認是幫凶 送辦范男

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆陳姓男子機車故障，偷路旁機車電瓶測試仍無法發動，不知情的范姓技術員好心騎機車，用腳推陳男機車送修，警方一度認為范男是幫凶，將他一併依竊盜罪送辦。基隆地檢署認為，監視器沒拍到范男偷電瓶畫面，且他有穩定收入，無須為一個電瓶犯下刑案，認為范男只是熱心助人，並不知情，予以不起訴處分，還了好心范男清白。

檢警調查，21歲陳男去年5月21日晚間騎機車，經福五街機車突然故障，以為是電瓶故障，竟拔走路旁機車的電瓶測試，見機車仍無法順利發動，將電瓶隨手丟棄，陳男跑到超商找不知情的范男幫忙，范男騎機車，陳男則坐上自己的故障機車，由范男用腳推陳男機車，藉此把機車推到七堵火車站。

許姓車主發現電瓶被拔走非常氣憤，向百福派出所報案，警方調閱監視器發現陳男涉案，且范男有幫忙推車，懷疑也是共犯，約談2人到案後皆送辦。

在六堵工業區擔任技術員的范男向檢察官表示，案發當天在住處附近的超商購物，碰巧遇到陳男求助，陳向他宣稱機車拋錨，他熱心幫忙推車到七堵火車站，根本不知道陳偷曾電瓶；陳男也證稱，范男確實不知情，他請范男幫忙時，沒提到偷電瓶的事。

檢察官還范男清白

檢察官認為，監視器並沒有拍到范男偷電瓶，且他有穩定收入，無須為了一個電瓶犯下刑事案件，范男罪嫌不足，不起訴范男，只起訴陳男。