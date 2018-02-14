表哥砍表弟 遭打工生護主奪刀刺死

2018-02-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市李姓男子與王姓表弟有生意糾紛，昨持刀到王男工廠理論，雙方爆發衝突，工廠員工翁姓國三生見李朝王揮砍3刀，立刻上前奪刀反刺李男5刀，致李送醫不治，警方獲報後將現場5人帶回偵辦，翁姓少年獲悉李男死亡後悔莫及，母親勸他勇於面對，母子倆在警局抱頭痛哭。

警方調查，49歲李男原在橋頭區開設黑輪加工廠，後因經營不善，找來王姓舅舅資助80萬元入股，37歲的王姓表弟也入廠工作近10年，去年6月雙方因理念不合拆股，王男隔月另起爐灶，於鳳山區經營起黑輪加工批發事業。

警方表示，雙方合夥做生意時已有嫌隙，拆夥後又同行相忌，李男認為王男搶客，造成生意受影響，昨下午近1時持預藏的折疊刀，前往王男工廠理論，雙方爆發激烈衝突。

當時李男從褲子掏出折疊刀，將王男頸部刺得血流如注，接著又朝王接連猛砍2刀，年僅16歲、就讀國三的翁姓員工在旁看見老闆被砍，急忙上前奪刀，並與李男扭打，過程中因李不斷反抗，翁少失手反刺李男5刀。

警方獲報到場時，翁姓少年坦承「這是我做的」，與現場其他4人一同被帶回警局，後來他得知李男因左胸口、左大腿等處嚴重受傷 ，失血過多死亡，不禁懊悔直呼「怎麼這麼嚴重」，並忍不住放聲大哭。

警方另查出在場的17歲陳姓少年趁亂持沙拉油桶敲李男頭部，王父及另2名員工則坦承出拳打人，訊後依殺人、傷害罪嫌將翁、陳移送地檢署，王父及2名員工則函送法辦。

警方表示，翁姓少年的父親病逝，現與母親相依為命，去年7月經友人介紹，到王男工廠打工賺錢，時薪135元；過去他曾一度中輟4個月，後來警方找到他，並協助他重返校園，只剩1學期就要畢業。