「觀察大麻從成長到凋謝」男被控販毒判無罪

2018-02-05

未製成品 驗尿無毒品反應

〔記者王定傳／新北報導〕詹姓男子從國外訂購大麻種子來台種植，被控意圖販賣，他辯稱，只想觀察大麻的成長過程，然後「讓大麻自然凋謝」；新北地院合議庭認為，詹男供詞前後一致，且他確實「用心栽種大麻」，又查無嘗試製成大麻菸草跡象，加上他驗尿、煙斗都無毒品反應，判決無罪，可上訴。

不過，法院認為，意圖販賣部分雖無罪，但詹男從國外訂購大麻種子來台，已觸犯私運管制物品進口罪，判他6個月徒刑，緩刑4年，並須提供200小時義務勞務。

訂購大麻種子來台 緩刑4年

2016年6月，詹男從國外網站訂購大麻種子寄到他新北市住處，他再把種子拿到嘉義種植，警方獲報搜索，查扣12株大麻、20多顆種子、植物生長燈、錫箔紙、噴霧器、土壤酸鹼測試儀、磅秤、煙斗、溫濕度表、植物營養劑等物。

檢方依懲治走私條例及毒品危害防制條例起訴；詹男辯稱只是基於好奇心，想觀察成長過程；合議庭調查，詹男從警詢到審理時供詞一致，都說：「好奇買大麻種子，想種植跟養殖，開花後，就讓大麻花自然凋謝」、「只是要觀察成果，想放到網上分享種植的成果」等。

合議庭認為，查扣的植物生長燈等物，是用以替代陽光、檢測土壤酸鹼值、控制溫度、濕度、澆水、施肥的器具，可見他確實用心栽種大麻種子，且詹男種植的盆栽，有用立牌區分不同大麻種子，若他真想販賣，有些已種植成功、長到數十公分，無需耗費過多心力瞭解其他大麻品種，可見他的「觀察」說法並非全然不可採信。

合議庭還認為，現場沒查到有集中放置或摘下的大麻葉片，也沒將大麻葉片曝曬、風乾設備，或嘗試製成大麻菸草跡象及事證，驗尿、煙斗都沒毒品反應，判決無罪。