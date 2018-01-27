酒駕肇逃 航空城小開起訴

2018-01-27

〔記者黃捷／台北報導〕桃園航空城總經理許又銘之子許育呈，去年酒駕衝撞一輛雙載的機車，導致Beyond Cure樂團主唱林庭楷重傷、後座女友蔡喬亘死亡，許肇事逃逸被正義民眾攔堵後返回現場，酒測值高達0.71，士林地檢署昨依酒駕致人於死罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。

偵辦期間蔡女家屬指控，許肇事後置傷者於不顧，涉犯刑責更重的遺棄致死罪，不過檢察官調查認為，蔡女被撞飛落地時已瞳孔放大，血流至路旁水溝蓋，死亡主因是撞擊身亡，與遺棄行為無因果關係。

23歲許育呈已婚，前年暑期轉至實踐大學就讀應用外文系三年級，本案前另涉傷害官司未了，去年11月29日凌晨酒後開車，在北市士林區中正、文林路口闖紅燈撞上停等紅燈的林庭楷、蔡喬亘機車，撞人後逃逸，7、8名目擊騎士追上圍堵並拍窗大罵，許才返回現場。

林男挨撞全身嚴重骨折，送醫保住一命，後座蔡女身亡，許酒測值0.71，尿液驗出抗憂鬱症藥物成分，本身又有色弱、夜盲症，檢警據此認定許在案發時注意力、反應能力都明顯減弱。

檢方指出，許辯稱不知道撞車，是被其他騎士攔下後才發覺肇事，但目擊者指證撞擊當時，許男車身明顯左偏，且車體毀損嚴重，撞車後還傳出很重的催油門聲，足認許男知道肇事仍刻意逃逸。