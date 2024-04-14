台64線墜橋命案死者前夫等3人5萬交保 檢警最快今相驗釐清死因

蔡姓女子在台64線快速道路跳車墜橋身亡，法院今裁定跟蔡女同車的黃姓前夫、其兄及女友3人，各以5萬元交保。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/14 13:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股區台64線快速道路，13日中午12時傳出跳橋意外，蔡姓女子與黃姓前夫同乘一車，蔡女在五股路段突然衝下車，往路邊奔去一躍而下，當場死亡；警方將同車的死者黃姓前夫，及黃男胞兄情侶檔等3人帶回警局偵詢、送辦，今天3人都被裁定5萬元交保，檢警最快今天相驗釐清死因。

警方調查，蔡姓死者與黃姓前夫因感情糾紛在車上發生爭執，另有一說指黃男持刀下車追砍蔡女，警方昨仍在釐清，不排除任何可能，朝過失致死罪嫌偵辦，移送3人都以5萬元交保。

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據了解，事發之際，民眾撥110報案指出，台64線上一名男子持刀追著女子跑，導致女子跳橋，警方到場，但蔡女已墜落至橋下約20公尺深的二重疏洪道，當場死亡，警方帶回黃男兄弟檔及其兄女友共3人偵訊。

黃男向警方供稱，一行人往八里方向行駛，他與前妻坐在後座，前妻告知他結交男友，雙方發生爭執，期間前妻一直要求開車門、想跳車，駕車黃男胞兄擔心車速太快，若跳車恐會發生意外，因此在西向10.6公里處靠邊臨停。

車才剛停好，蔡女隨即就衝下車，黃男辯稱下車追趕，蔡女就在他面前從橋上一躍而下，他嚇得原地抱頭痛哭。

據了解，目前只有黃男單方面說詞，3人描述案情可信度待釐清，先朝過失致死罪嫌偵辦。

蔡姓女子在台64線快速道路跳車墜橋身亡，法院今裁定跟蔡女同車的黃姓前夫、其兄及女友3人，各以5萬元交保。（記者吳仁捷翻攝）

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