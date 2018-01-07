驚險！爬梯進火場救人 消防員腳一滑自3樓墜地

2018-01-07

〔記者陳恩惠、廖雪茹／綜合報導〕台北市大同區伊寧街1棟3層頂樓加蓋的公寓，昨天上午發生火警，建成分隊消防員陳俊霖為協助受困民眾，爬梯登上3樓救援，一時重心不穩從梯上摔落，先撞上二樓遮雨棚，再撞到停在路邊的汽車車頂，接著跌落地面，發出「碰」一聲巨響，現場連連驚呼，民眾為他捏一把冷汗，所幸陳員送醫觀察後無大礙，火勢也在18分鐘內撲滅。

現場民眾驚呼 幸無大礙

北市消防局表示，警專33期畢業的26歲消防員陳俊霖，目前在第4救災救護大隊大同中隊建成分隊服務，送醫治療後已返家休息。

昨天上午7點57分，北市消防局獲報伊寧街公寓火警，消防員先使用破壞器材鋸開1樓鐵門，救出郭姓老婦人，由於濃煙向上竄，3、4樓民眾靠在窗邊及樓頂求救，救難人員利用關東梯、雙截梯分別將3、4樓的郭姓夫婦等人救下，陳員則是救人時不慎摔傷。

北市消防局說，起火1樓屋內堆放大量雜物，疑因用電疏忽不慎釀災，造成室內約9坪大小範圍燒毀，起火原因有待進一步釐清。

關西民宅火災 1嗆死

新竹縣關西鎮中山東路一處民宅昨天上午8點多也發生火警，陳姓屋主的44歲兒子被濃煙嗆傷，送醫不治。消防局鑑識火場發現電線熔痕，初步排除人為因素，研判可能是電氣因素引發火警。