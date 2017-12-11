余祥銓涉酒後打人 大喊我不是媽寶

2017-12-11

〔記者姚岳宏、蕭宇涵／台北報導〕演藝圈大哥余天的兒子余祥銓昨凌晨到台北市信義區夜店Vibe喝酒，卻在喝酒結束後，為了1萬8000元帳單該由誰付，涉嫌在夜店外人行道，毆打與他同桌喝酒的高姓男子，高男隨即報警並驗傷堅持提告，警方依傷害罪現行犯逮人，余堅稱沒打人，但高男指證歷歷，訊後仍將他移送台北地檢署偵辦，檢察官諭令3萬元交保。

據了解，33歲的余祥銓在警局時由於酒還未退，一再情緒性地大聲醉叫「我不是媽寶」，與他發生衝突的34歲高男也很醉，一下子說要提告，後又說余態度囂張，要爆料給媒體，要警方不要介入。

余祥銓的父母余天及李亞萍昨清晨都有到警局關心，面對兒子喝酒惹禍還醉言醉語，兩人只有無奈搖頭，見兒子沒有受傷後先行離去。

被打的高男說，當時他與余及兩名女性友人同桌喝酒，凌晨2時左右，余祥銓要帶他的女性友人離開，兩人因此爭執，後來余下樓後，在夜店旁邊人行道，朝他右臉揮了兩拳，造成他下巴瘀青紅腫，事後有到北醫驗傷提告。

余否認動粗 和酒客各執一詞

余祥銓則說，對方要拗他付酒錢，雙方才爭執，否認打人。他指出，高男是他女性友人帶來的，兩人之前不認識，沒想到自己去廁所回來，發現桌上多了好幾瓶香檳，都是高男點的，最後帳單1萬8000元卻都要他出，他不滿高男，直指「把妹就自己付錢，憑什麼都我付？夜店又不是我開的！」表示因看不慣對方嘴臉，才輕推對方一把，沒想到對方卻報警。

余祥銓表示，他爸媽已有跟對方道歉，對方卻要求賠錢，余氣憤說他一毛錢都不會給，若和解不成就走法律途徑；台北地檢署訊後依傷害罪諭令余祥銓3萬元交保，檢警將調閱附近監視器並找尋目擊者，釐清余祥銓究竟有無打人。

飲酒過量 有害健康 禁止酒駕