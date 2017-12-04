疑A柱擋視線 小巴司機撞死祖孫

2017-12-04

〔記者鄭景議／台北報導〕林姓祖孫前晚在內湖區金龍路89巷巷口，慘死在市民小巴輪下；昨最新行車紀錄器曝光，肇事小巴左轉時疑被A柱擋住視線，直直撞上過馬路的祖孫，輾過兩人後才趕緊停下。

前晚8時7分，這對祖孫正準備過馬路，小巴士從碧山巖下來，正要由內湖路三段59巷左轉金龍路，不慎直接撞上，當場輾過祖孫兩人，附近民眾及巴士乘客趕緊下車，協力抬起車輛，讓救護人員將祖孫倆救出，但兩人頭部遭輾，已奄奄一息，送醫搶救後不治。

60歲竇姓小巴司機駕駛供稱，左轉時完全沒看到祖孫倆，有可能因左側視線死角，加上天色昏暗又下雨導致，訊後警方依業務過失致死罪送辦。

里長︰無法接受駕駛說法

金龍里鄭姓里長無法接受駕駛的說法，里長強調，如果因天色太黑，會看不到路人，這名駕駛晚上就不該開車，好好去休息。這名爺爺與兒子合開鞋店，平常與人為善，常抱著孫子在附近進出，發生這樣的事情，街坊鄰居都相當難過。

台北市交通警察大隊則表示，分析行人過馬路時，遭同為綠燈之左、右轉車輛碰撞肇事之情形高達62.73％，其中，左轉彎車肇事率又是右轉彎車6倍之多，主因就是左轉時，駕駛人視線容易遭A柱擋住。警方也呼籲，駕駛人轉彎時，擺頭繞開「A柱」左右確認沒有行人後再通行，通過行人穿越道時更該放慢速度，避免意外發生。