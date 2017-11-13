國道自撞車毀 安全帶救了1家4口

2017-11-13

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳女昨開休旅車行經國道三號南下鶯歌路段，疑過彎沒握緊方向盤，休旅車以約100多公里時速猛撞內側護欄，車身轉了近270度，險些翻車。因車頭半毀，趕到的警、消無不憂心忡忡，所幸車上一家4口都繫上安全帶，加上沒遭後車追撞，僅陳女和2名女兒輕微擦傷，警方直呼還好有繫安全帶，否則後果難以想像。

警方調查，昨中午12時43分，國道三號南下51K鶯歌路段，發生休旅車撞擊護欄意外，休旅車由40歲陳女駕駛，丈夫坐副駕駛座，2名12、14歲女兒坐在後座，事發處前方路段微彎，陳女疑過彎時沒握緊方向盤，操作不慎撞上內側護欄；整車猛烈撞擊下，車身轉了近270度，險些翻車，消防單位到場，發現只有陳女和2名女兒輕微擦傷，於是將3人送醫檢查，均無大礙。

車身險翻覆 3輕傷

國道六隊樹林分隊長林富貴說，陳女沒酒駕，她自述是開車時過彎不慎車禍，一家4口異口同聲說，還好連後座都繫上安全帶，不然可能會受重傷。警方表示，當時時速約100多公里，所幸車上駕駛、前後座乘客都繫安全帶，在撞擊猛烈下，只有3人輕傷。

林富貴呼籲，用路人在國道行車，如果沒繫上安全帶，恐有二次撞擊的潛在危險，另從撞擊實驗發現，駕駛未繫安全帶，人體會因慣性原理推擠向前、向上，撞及方向盤、擋風玻璃；如果乘客沒繫安全帶，常因碰撞飛出車外，導致嚴重傷亡。警方提醒，駕駛、乘客繫好安全帶再上路，萬一不幸遭撞擊，也多一層安全保障。