詐騙車手輸錯密碼 帳戶6720萬只領84萬

2017-11-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國虞姓男子接到詐騙電話，把1482萬人民幣（約6720萬台幣）存款匯至人頭帳戶，台灣的詐欺車手廖修立接獲指示，流竄4個縣市瘋狂領錢，總計提領42次共84萬元台幣後，因記錯密碼無法再領錢而停止，僅獲得1%共8400元酬勞，台中地院依加重詐欺罪判處徒刑1年4月，8400元不法所得宣告沒收。

獲不法酬勞8400元

判決書指出，虞男在2014年某日接獲詐騙電話，對方誆稱有1件寄給虞男的快遞包裹內查獲100多張偽造信用卡，之後又有騙徒冒充是「檢察長」，向虞男佯稱涉入詐欺等刑案，虞男必須把存款全部交出來「監管」，否則將拘提入獄，虞男嚇得半死，把存款共1482萬人民幣，匯款到1個人頭戶。

之後，部分款項轉匯到9個設於中國各銀行的人頭帳戶內，由詐欺集團車手廖修立（40歲），於同年9月24日至12月23日，在台灣的雲林縣、嘉義市、台中市與台南市等地提領42次，每次2萬元，共領走84萬元，他一直領到密碼輸入錯誤，提款機顯示「允許的輸入PIN次數超限」才停止，被花蓮縣警方循線逮捕，他雖領出達84萬元，但僅獲得1%共8400元酬勞，其餘詐欺贓款，部分被凍結，部分流向不明。

判刑1年4月

台中地院審理，廖男坦承當車手領贓款，他承認提款機監視器拍到的車手是他，但他強調是「上面的人，通知我就近去領款」，台中地院認為有大專學歷的廖男，正值壯年卻不思正當獲得財物，危害程度不輕，但犯後態度尚佳，僅是聽命上級的車手，犯罪所得僅有8400元，依加重詐欺罪判處徒刑1年4月，8400元不法所得宣告沒收。