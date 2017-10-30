男隱瞞已婚 小三躲過通姦罪

2017-10-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕邱姓男子的妻子到戶政事務所辦理戶籍謄本時，意外發現先生名下竟然多了一個女兒！追問之下才知是跟小三偷生的！邱男坦承因為很愛小三，懼怕一旦說出自己已婚，小三就會離他而去，結果因為他的刻意隱瞞，反而讓檢方認為小三的通姦沒有妨害家庭的犯意，因此不起訴小三！

元配驚見老公名下多1女兒

邱妻指控，先生與黃女去年初在臺南市通姦，黃女懷孕並於去年底產下一女。今年6月她到戶政事務所辦理戶籍遷移時，於戶籍謄本上發現先生認領該女後，才赫然發現先生跟小三偷生女，憤而控告黃姓小三通姦。

人夫擔心 說實情小三會求去

黃女雖坦承與邱男發生性關係，並育有一女，然而辯稱她並不知道邱男已婚，她說剛認識邱男的時候，二人常在一起吃飯，邱男看起來完全不像是有結婚的人，剛開始懷孕時，她有問邱男要不要把小孩生下來，邱男很篤定說要生，她的心態則是生完小孩再去討論結婚的事，且一開始她因為害喜嚴重，整個人也不舒服，等生完小孩要報戶口時，邱男才說沒辦法跟她去登記，因為他已經結婚了！

邱男則供稱，他從來沒有跟黃女說自己有結婚，因為他很害怕一旦說了，黃女從此就不會再理他了，當時黃女問他要不要把孩子生下來，他說「好！那就生！」，直到孩子出生要報戶口時，他才跟黃女說自己是有結婚的男人，因為跟太太感情不好，想說先等孩子生下來，再來處理這件事。

檢方認為，黃女與邱男發生性行為時，是否確實知悉邱男為有配偶之人，尚有可疑；且邱妻也說無法提出任何積極證據，足以證明二人發生性關係時，確實知悉邱男有婚姻關係，因此全案不起訴。