恐成「不定時炸彈」癲癇患者禁考駕照

2017-10-17

〔記者陳宜加、林惠琴／台北報導〕交通部與衛福部105年統計，國內已知有24萬名癲癇患者，為避免開車上路成為「不定時炸彈」，依據現行「道路交通安全規則」規定均不得考駕照，但其中有不少人是考取駕照後才發病的患者，近期將與專家學者討論註銷癲癇患者駕照或有限度放寬的可行性，強調會以安全與人權為前提。

交通部前年研擬將癲癇患者的駕照註銷並禁止考照，但外界批評對吃藥控制且多年未曾發作的患者不公平，政策最後緊急喊卡。公路總局監理組長陳聰乾表示，癲癇患者沒發作時與正常人無異，只有當事人最清楚病情，一旦當事人刻意隱瞞病情、醫師又未檢查出來，就可能讓當事人考照；陳聰乾說，若自身有相關疾病，應避免開車，「安全到底要自己顧，還是政府幫你顧？」

台灣癲癇醫學會前理事長、台北榮總神經醫學中心主治醫師關尚勇表示，台灣粗估患者有24萬人，其中約75%至80%是可用藥根治或控制病情的一般型患者，20%至25%則是需藉由手術處置或難以控制病況的頑固型患者。

關尚勇說，目前交通部討論研擬註銷駕照的族群，是領有身心障礙手冊的頑固型癲癇患者，站在醫界立場，確實也認為不適合開車；但醫界也希望給予彈性空間，比照國外做法，不論哪一類型的癲癇患者，若是2年以上未發病就可考照、駕駛，萬一病情復發，則收回駕照、禁止開車。