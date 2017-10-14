檢察官誤LINE裸女 跪求刪圖

劍青檢改論壇 一指染色
〔記者溫于德／台北報導〕使用LINE傳訊息真的要謹慎小心！北部地檢署一名檢察官，昨天在235名檢察官成員的LINE群組「劍青檢改論壇」，誤傳一張全裸裸女照，檢察官當下立刻發文致歉，昨天二度於群組內向全國檢察官與女性致歉，群組內其他檢察官則是替他打圓場：「應是不小心的啦」。
司法改革國是會議結束後，國內一群改革派檢察官在台北市劍潭青年活動中心新闢論壇，並在LINE創立「劍青檢改論壇」群組交換意見，加入群組的檢察官人數多達235人，佔全國檢察官人數近2成。
該檢察官誤植裸女圖，2分鐘後發覺不對，急忙連發「不好意思，開啟不明檔案，就被上傳，真的很抱歉」、「不知道枕（怎）麼刪除」、「有誰可以幫我刪掉嗎，或教我怎麼刪掉嗎」等訊息亡羊補牢解釋。
檢察官說明，日前他購入新電腦螢幕來使用雙螢幕功能，事發當時，他用一個螢幕觀看群組討論，另一個螢幕則點開友人用LINE傳來的信件，不料打開後「螢幕上就出現一些畫面」，他想刪掉時不慎誤傳至群組內，因此要向全體檢察官與女性致歉，也希望大家勿跟他犯同樣的錯誤；他事後也表示，電腦經掃描後確認並沒有中毒。
也是該群組成員的台北地檢署檢察官林達，昨未評論此事，但他提醒使用手機或電腦固然方便，不過無法避免病毒影響，使用時應更加小心；另名群組成員檢察官則說，該檢察官為人善良、用心辦案，盼外界不要過度苛責，也相信不會再犯。