轎車夾撞成廢鐵 黃金三角救2命

2017-10-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一輛13.5噸軍用卡車昨追撞前方轎車，轎車又被推撞前方載滿風管的40噸重拖車，在兩輛大車前後夾擊下，轎車瞬間被擠壓成廢鐵，所幸車內留下「黃金三角空間」，駕駛與乘客均幸運地死裡逃生；經查車禍原因是軍卡駕駛行車時突然暈眩釀禍。

警方調查，昨日上午海軍馬支部軍3-51004卡車由連姓下士駕駛前往馬公採買，返程行經新店路準備停紅燈時，連員突感暈眩、意識不清，軍卡沒煞車持續往前衝，坐在副駕駛座的車長發覺駕駛趴在方向盤上，想拉手煞車時，軍卡已追撞前方停等紅燈的黑色轎車。

因噸位大的軍卡撞擊力道大，撞上轎車再推撞前方拖車，在大車夾擊下，轎車瞬間變成「廢鐵三明治」，遭嚴重擠壓變形，蔡姓駕駛與副駕駛座的丁姓乘客被夾在車內，但2人運氣極佳，遭夾撞後留下「黃金三角空間」，成為他們的生存空間。

蔡父獲知趕來，發現兒子被夾在宛如廢鐵的車裡，以為兒子凶多吉少，焦急擔心地跪在地上哭喊，警、消見狀告知蔡男沒有生命危險，蔡父這才破涕為笑，但仍跪著不起身，拜託警方「趕快把我兒子救出來！」

父心急 跪求救兒

轎車變形，上方又有風管搖搖欲墜，增加援救困難，消防員出動破壞器材及灑水避免漏油引燃火勢，再加上堆高機協助，總算將2人救出送醫，無生命危險。

據了解 ，連姓下士送醫後清醒，因過往無相關病史，將進一步檢查病因。蔡男經營民宿，昨前往機場載高雄丁姓旅客入住民宿，未料返程途中遭遇無妄之災。