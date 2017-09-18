孝子探母卡平交道 遭火車撞飛亡

2017-09-18

〔記者王涵平、王俊忠／台南報導〕住在嘉義的31歲陳男昨開自小客車，疑為返回台南老家探視母親，途經台南後壁區嘉田里的鐵路平交道，陳男的車不明原因停在軌道上，遭南下的台鐵自強號擦撞，自小客車彈飛20公尺落在北上鐵軌上，成為廢鐵，陳男被拋出車外，當場死亡。

為何不下車逃？居民提疑點

當地居民表示，該處平交道大多是當地居民出入，外地人不太知道，但平交道的柵欄沒損壞，如果車子在平交道上突然故障，駕駛為何沒下車逃離或按緊急鈴，這點很奇怪。

警方表示，該平交道旁的監視器主機，遭彈飛的自小客車撞毀，台鐵無法提供監視器畫面，小客車為何會停在平交道遭火車撞上，是車子故障、駕駛身體不適或其他原因，待尋找目擊者或其他車輛提供行車紀錄器才能釐清。

台鐵101次台中開往高雄的自強號，昨天上午7時許行經後壁區嘉田里平交道，擦撞陳男駕駛的自小客車，自小客車彈飛20多公尺，落在北上鐵軌上，陳男被拋出車外，倒臥鐵軌旁，救護人員發現時已無呼吸心跳。

往返離婚父母住處 陪伴照顧

自強號司機員表示，通過該平交道北方約500公尺彎道後，發現一輛自小客停在平交道上，因煞車不及擦撞。

陳男的家屬說，陳男原本在工廠上班，為改善家計，學空調安裝與維修並自行接單，口碑不錯，如果碰上冷氣安裝淡季，就前往雲林麥寮打工，很打拚。

陳父表示，他與妻子離婚後，妻子住在上茄苳，因妻子身體不好，兒子經常前往探視陪伴，偶爾也會回到他位於蓮潭的老家，該處平交道是兒子往來上茄苳常行經之處，不清楚為何發生意外。

嘉田里長林順福說，陳母為里內列冊的低收入戶，有重度憂鬱症，陳男昨天有可能是要回去探視母親。