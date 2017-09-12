遭父女友打滿身傷 男童逃進診所求救

2017-09-12

〔記者李雅雯、曾健銘／新北報導〕新北市一名8歲男童疑似在家偷竊500元，前天中午被父親的同居女友持掃把打傷，父親叫男童躲到社區診所，護理師驚見男童後背、手臂滿是傷痕，懷疑受暴而報警，警方及新北市家庭暴力暨性侵害防治中心介入調查，社工研判是個案管教不當，並非長期凌虐，決定讓男童繼續住在原生家庭，但要求男童父親及其女友要接受16小時親職教育。

警方調查，男童10日中午獨自走進社區一間診所，向護理師討水喝，護理師帶男童上樓喝水，男童在樓梯間跌倒，護理師上前攙扶時，男童向護理師表示：「阿姨，我的雙手、後背很痛！」護理師檢查發現雙手、後背滿是傷痕、瘀青。

護理師追問傷勢從何而來，男童回答：「爸爸的女朋友打的！」還說：「爸爸叫我躲到這邊，不然還會被打！」護理師懷疑男童遭家暴，立刻報警，警方將男童帶回派出所安置，並通知男童的父親和社會局社工到場。

見義勇為的護理師事後將男童受傷照片PO上網，痛批：「有孩子的同事看了都難過落淚，怎麼忍心打成這樣？」許多網友也群起撻伐，怒罵「沒人性」。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，男童家屬透露男童個性活潑好動、比較難管教，疑似在家偷了500元，父親的同居女友一時情緒失控，才會拿掃把打傷他，當時男童父親也在現場旁觀，沒有制止女友的管教行為。

許芝綺說，男童曾有在超商向路人要錢的紀錄，以往行為偏差，家中大人多以罰站、抄書本等方式管教，父親同居女友事後已表達懊悔，據透露，男童這次偷錢是因想買玩具。

許芝綺表示，男童過去查無遭家暴等紀錄，本次是管教不當的單一事件，父親及其女友並無長期施暴紀錄，評估後仍讓男童繼續與父親和其同居女友同住，但會持續關切男童的生活情形。