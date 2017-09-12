釣魚遇搭訕 喝加料咖啡被洗劫

2017-09-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕愛釣魚的人小心！剛出獄的黃姓男子缺錢花用，跑到興達港油庫堤岸找3名釣客搭訕，再拿疑似加入安眠藥的易開罐咖啡請對方喝，釣客喝完全身發軟，黃男趁機洗劫財物，得手7萬現金、2兩重黃金項鍊，連釣客的2支釣竿及手機都不放過；警方前天逮捕黃男，訊後依強盜罪送辦。

3釣客癱軟昏迷 現金、項鍊被幹走

興達港油庫堤岸是南部釣客常出沒的釣點之一，警方指出，9日清晨5點多，3名釣客報案稱，他們在高雄茄萣區興達港油庫堤岸釣魚時，疑遭下藥迷昏，被洗劫身上7萬元現金、2兩重黃金項鍊、2支釣竿及手機。

警方指出，案發時現場雖有多組釣客，但怕釣線影響他人，釣客間都保持一段距離，3名釣客被下藥時，其他的釣客並沒發現，是被害人身體出現不適症狀自行報警。

警方調閱近百支路口監視器，發現1輛白色租賃車涉嫌，查出租車的是66歲黃男，進一步查出黃男落腳燕巢區，並在中興北路一間海產店大肆宴請女友，當他與女友吃完午餐走出海產店，員警立即表明身分盤查。

嫌戴金項鍊炫耀 請女友吃大餐

黃男被逮時還「裝闊氣」，將洗劫來的2兩重金項鍊掛在脖子上炫耀，員警將人帶回偵訊。黃男坦承犯行，供稱上月剛出獄，缺錢花用才到堤岸尋找目標，拿買來的易開罐咖啡，加入疑似安眠藥給釣客喝，釣客喝完後全身發軟無力，再大肆搜刮釣客身上及車上財物。

被害釣客的友人說，他們沒有喝黃男請的咖啡，懷疑是自己放在釣具旁的奶茶鋁箔包裝飲料，被黃男用針劑下藥，但警方指出，鑑識人員確認咖啡罐打開且有喝過的痕跡，研判被害人有喝到咖啡；至於奶茶是否也被下藥，將送驗釐清。

興達港油庫堤岸 有機會釣到石斑

釣客說，油庫堤岸位於港灣內，港內海象平穩，小魚會躲在港內憩息，引來大魚入港捕食；釣客們若運氣好，有機會釣到石斑等高經濟魚種，對家庭經濟不無小補，吸引許多釣客前往碰運氣。