菜鳥援交女 1夜白做5次、自付房錢

2017-09-10

〔記者劉慶侯、林嘉東／綜合報導〕網路處處有陷阱，甚至鎖定女性為獵物、扮演不同身分遂行犯罪的惡狼也所在多有！

39歲男子林志隆多次在網路假扮色情女掮客，鎖定有意下海的年輕靚女，誆稱有中國富商願出大錢援交，林再扮成富商白嫖，一名小資女上班族上當，一整夜遭林男白嫖5次；警方逮捕林嫌，查出他作案多起，擴大偵辦中。

另有醜男飾2角 騙出少女性侵

另一名許姓醜男將LINE大頭貼換成花美男照，搭上13歲少女小芬（化名），再換身分扯謊「花美男要我來接妳、他下班就會來」等語，把小芬約出帶回家強制性交2次，小芬後來才發現一切都是許男自導自演；基隆地院依加重強制性交罪重判許男10年徒刑。

警方調查，在廣告公司上班的25歲吳姓女子身高172公分、面貌姣好，月前在LINE群組看到暱稱「可兒」的媒介性交易訊息，因缺錢花用，便以「媛媛」暱稱回覆。「可兒」宣稱中國有錢商人願出10萬元，但完成性交易後3小時才能匯款，吳女於6月20日下午前往新北市新莊某汽車旅館，自己先墊付房間錢2380元，林隨後以富商身分現身，兩人發生5次性行為。

OL訴苦 友驚訝也被同一個人騙

吳女事後發現錢沒有入帳，打電話向「可兒」催討，林男竟恐嚇：「妳是不是在廣告公司任職？」威脅要把她下海一事曝光，吳女嚇得不敢再討錢。後來吳女向孟姓女友人訴苦，發現孟女也曾遭騙，且還被偷走一只蕭邦鑽錶；2人發現惡狼都有缺一顆門牙的特徵，確認遭同一人詐騙，憤而報警。

台北市刑警大隊偵五隊查出林嫌身分，前往林家搜索時，林父氣得大聲斥責兒子，透露兒子原本是貨車司機，3月起失業後，生活吃喝都向家人伸手。