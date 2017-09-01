3條命凶宅…屋主凶手 判賠死者妻小761萬

2017-09-01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市八德區的1棟透天厝，4年內離奇發生3起不同原因的死亡事件，屋主楊志龍是在第2起命案後接收這間凶宅，不到2年就在厝內殺死債主，變成凶宅殺人案的凶手；桃園地院最近判決楊男應賠償死者家屬761萬元。

屋內發生猝死、自殺、殺人

接連發生3條人命的透天厝，前屋主是1名警員，2011年因心肌梗塞在家中猝死，警員妻子哀痛欲絕，竟於2年後在家中割腕死亡。警員的女兒後來向楊男借款，將這棟房屋過戶給楊男償債，雖是凶宅，但楊男能夠取得1棟透天屋舍，解決借款損失，也樂於登記至自己名下，沒想到過戶不到2年，變成自己向人借錢還不出而殺人。4年間有3人在此身亡，讓當地居民議論紛紛。

楊志龍當初向周姓男子借款，2015年7月約周男到這棟透天厝協商債務。判決書指出，周男於7月24日到透天厝地下停車場，楊男央求延展還款日期，不要將先前借款時設定抵押的另間房產聲請拍賣，同時提出將這棟透天厝鑑價，讓他另行借款。

周男不同意延展並準備離開，兩人發生衝突，楊男持水果刀刺死周男，行凶後將周男遺體以棉被包裹棄置地下室，駕駛BMW車輛逃逸，3天後在宜蘭落網。

楊男辯稱，周男先拿刀刺他2次不成，他奪刀防衛不慎殺死對方。法官認為周男沒有殺人理由，且周男比楊男高10公分，怎會連刺2刀不中還被奪刀，楊男最後被依殺人罪判刑18年定讞。

周妻及2名子女向楊男提出千萬元民事求償，桃園地院民庭審理時，楊男表示負擔不起千萬元求償金，願賠700萬元，法官審酌死者家屬已領得犯罪被害人補償金183萬元，判楊男賠償3人761萬元。