謊稱內急 偷拍高中版周子瑜裙底

2017-09-01

請她充當人牆遮掩小解

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市劉姓工人見貌似女星周子瑜的林姓女高中生獨自逛街，竟假借尿急請林女充當人牆，讓他在路邊「小解」，林女好心轉身幫忙，不料劉男反偷拍她的裙底風光，林女機警反蒐證拍下車牌，警方循線日前逮人送辦。

好心答應 轉身赫見惡行

23歲劉姓工人今年4月騎車到鳳山區，發現像女星周子瑜翻版的16歲林姓女高中生，獨自走在大街上，假借尿急拜託林女充當人牆，林女好心不以為意，馬上轉身幫他的忙，不料劉男卻趁林女轉身之際，反持手機偷拍她的裙底風光，林女等了約2分鐘，卻未聽聞水聲，驚覺有異轉身察看，赫見劉男正持手機偷拍她的私密處，當場驚聲尖叫，大喊「色狼」，劉男倉皇騎車逃逸。

女持手機反蒐證拍車號

林女機警持手機反蒐證，拍下劉男騎乘機車的車牌，提供警方偵辦，經調閱監視器畫面，以車追人鎖定劉男，循線將他帶回偵辦，查扣手機過濾清查，發現照片已被刪除。

鳳山警方運用科技偵查，針對手機數位鑑識，還原4萬多張照片，發現有內褲照，劉男見事跡敗露，才坦承偷拍林女，供稱隨機犯案，見林女察覺逃走，照片均已刪除，未散播網路，警訊後將他依妨害秘密罪嫌送辦。

攝狼多利用人性本善下手

偵查隊長王春生表示，「攝」狼多利用人性本善、單純心靈，趁年輕女子落單時下手，提醒民眾對陌生人提出異常要求，應有所警覺，如發現遭人偷拍或騷擾，應立即向旁人求助，並報警勇於告發，切勿息事寧人。