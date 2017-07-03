不滿貓尿在衣服上 士官長強鹼潑妻毀容

2017-07-03

〔記者鄭景議、羅添斌、張凱翔／台北報導〕軍情局朱姓士官長前晚對著陳姓妻子潑灑強鹼後逃逸，消失一夜後，昨晨在北市基河路租屋處被逮，朱男供稱與妻子為了兩隻寵物貓在他衣服尿尿而吵架，憤而預謀潑鹼；警方將朱嫌依重傷害、家庭暴力防治法等罪嫌移送法辦。

一整袋氫氧化鈉溶水 裝桶潑

據了解，朱男供稱，近日不斷為了妻子養的貓發生爭吵，他不滿貓咪隨地大小便，有時還尿在他衣服上，常勸妻子租屋處空間狹小、不該再養貓，要求把貓送走，妻子卻認為尿在衣服上洗一洗就好了，怎麼可以把貓送走？覺得老公不愛護動物，兩人常為此大吵。

朱嫌前天上午與妻子大吵一架，妻子揚言離婚，還要出門找房子分居，朱嫌傳LINE請妻子回心轉意得不到回應，下午一怒到大北路的五金行，購買一整袋結晶狀的氫氧化鈉強鹼，溶入水中，等妻子回家。

朱妻當晚8點42分回家，朱男迎頭就將滿桶的溶水強鹼往妻子的頭上潑，妻子臉部、背部等上半身27%面積二度灼傷。

潑完後騎重機至宜花散心

警方昨午獲悉朱嫌已回家，上門逮人，朱嫌被逮後供稱，潑鹼後沒有看新聞，不知道事情「這麼大條」，騎著重機夜奔宜蘭散心，又沿蘇花公路到花蓮鹽寮看海，度過一整夜，昨天早上10時許回到家整理房間。

警方調查，朱沒有暴力紀錄，妻子也未聲請保護令，他向警方表示十分後悔，還問可不可先去醫院探望妻子再移送，警方礙於規定，將他直接移送士林地檢署。

至於兩隻貓下落不明，警方研判，貓咪在雙方爭吵受驚嚇，逃離現場。

軍情局：將重懲、檢討汰除

據指出，朱是國防部軍情室電訊技術室的士官長，34歲妻子平時在士林夜市擺攤賣飾品；鄰居說，夫妻感情非常好，很少聽說有感情不睦。軍情局昨表示，倘查證屬實將對朱姓士官長重懲並檢討不適任汰除。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，婚姻需要好好溝通經營，有溝通基礎再協調養寵物。