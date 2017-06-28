索賄養3妻妾 吸奶法官重判16年

2017-06-28

〔記者張瑞楨、楊政郡／台中報導〕有「妻妾成群」、「吸奶法官」渾號的台中高分院前法官胡景彬，2012年「賣案」收賄300萬元，三房小妾黃月蟾還幫忙洗錢；貪污部分，台中高分院更一審昨判胡景彬16年徒刑，併科罰金600萬元，判黃月蟾12年10月，併科罰金400萬元。

本案台中地院一審判胡14年徒刑，台中高分院改判16年徒刑，被最高法院撤銷發回。昨更一審判決書強調，胡未離婚，卻與二房、三房同居生子，入不敷出而收賄，司法為之蒙羞。

胡景彬曾投資地下錢莊，在酒店解開酒女胸罩「當眾吸奶」，休職3年後無罪定讞而復職，2013年又涉貪污案。他有妻妾3人，育有6名子女，堪稱妻妾子女成群，最寵三房黃月蟾，相傳法院同事跟他笑談此事，他答稱：「要傳宗接代啊！」

不明財產已判4年半

更一審判決書指出，胡景彬案發時被查獲4600多萬元不明財產，已依財產來源不明罪判4年半，併科罰金450萬元確定，目前服刑中，本月初轉到桃園八德外役監。

胡景彬外役監服刑

胡景彬2012年承辦「中港大飯店股權爭奪」的民事訴訟，當事人邱錦珠一審敗訴，期望二審能翻案，透過黃月蟾搭線找上胡景彬。

胡不僅為邱女分析擬定訴訟方向，還施壓對方逼和解；2012年8月雙方和解後，邱女以300萬元與高價琉璃「答謝」，黃月蟾翌日把其中的230萬元藏在人頭開設的保管箱。

本案爆發後，胡景彬否認收受賄款，黃月蟾坦承收了300萬元和琉璃，但否認是賄賂，辯稱胡景彬不知情；不過台中高分院認為，監聽譯文等證據，都足以認定胡、黃共犯「違背職務收受賄賂罪」。