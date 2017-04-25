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W飯店毒趴案 又有4女驗出毒

2017-04-25

〔記者謝君臨、錢利忠、張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦W飯店毒趴案，昨傳喚曾參與毒趴的台俄混血小模Rara王嘉蒂、「曼曼」劉嘉欣、「娜娜」楊昕瑜以及「王小靜」王靜儀等4女，檢方發現，4女於毒趴中雖於不同時間點進出房間，但4女尿液均有驗出第二、三級毒品反應，檢方將聲請觀察勒戒或轉介4女自費戒癮治療。

26歲的王嘉蒂畢業於文化大學中國戲劇系，身高168公分，體重49公斤，擁有32D的好身材，五官深邃，曾在不少綜藝節目中亮相。

台俄混血女模：被要求喝毒咖啡

據悉，4女驗尿報告出爐，顯示都曾吸食混摻有甲基安非他命、搖頭丸、愷他命等第二、三級毒品，檢察官昨當庭出示檢驗報告，4女承認吸毒；王嘉蒂則宣稱當時要與「土豪哥」談合開公司事宜，但「土豪哥」卻要她先喝一杯毒咖啡才能講話，還拿她的手機以「微信」購毒。

由於4女並無毒品前科，檢方將向法院聲請觀察勒戒，勒戒期不得逾2個月，而涉案人也可具狀向地檢署聲請自費戒癮治療，換取緩起訴處分。

台北地院昨也審理W飯店毒趴郭姓小模命案，昨提訊在押的「土豪哥」朱家龍作證，檢察官當庭以投影機展示郭女被送醫時，穿在她身上的8XL特大號四角內褲照片，內褲底色是淡淡的藍色，印滿深藍色的大朵玫瑰花，土豪哥承認內褲是他的，說是洗澡後「忘了帶走」，但不知為何會在郭女身上。

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  • 台俄混血模特兒Rara王嘉蒂（右）、女子王靜儀（左）驗毒結果均呈現陽性。（記者錢利忠攝）

    台俄混血模特兒Rara王嘉蒂（右）、女子王靜儀（左）驗毒結果均呈現陽性。（記者錢利忠攝）

  • 「土豪哥」朱家龍。（資料照）

    「土豪哥」朱家龍。（資料照）

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