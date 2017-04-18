可憐孕妻打工養女兒 贍養費沒了

2017-04-18

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕聽到前夫車禍身亡，吳男的前妻張女昨在醫院難過地說，「前夫載的是小三，我們才離婚半個月，早上才接到前夫要付安家費的電話，沒想到就發生這種事。」

前夫早上才說要付安家費

張女發現前夫載著小三出遊發生意外，心裡五味雜陳。她說，與前夫住在三星鄉，結婚7年生了個女兒，4個月前，前夫在臉書社團認識趙女，不久兩人就在一起，常去接送趙女上下班；之後前夫個性大變，對她與女兒很兇，動不動就責罵。

張女指出，趙女與前夫交往時，好像還不知他已結婚了，她與前夫離婚後，贍養費都沒有拿到，挺著7個月身孕的肚子、帶著4歲女兒，到羅東夜市打工，養活自己與女兒。昨早前夫才打電話說，要給她一筆安家費照顧她們母女，沒想到中午卻接到電話，指前夫車禍過世。張女說，「我也不想發生這種事，畢竟他是孩子的爸！」