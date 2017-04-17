警酒駕肇逃 還找朋友頂罪
2017-04-17
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市六龜山區前晚發生自小客車撞四輪電動車事故，駕駛涉嫌棄車逃逸，警方追查發現，車主是任職六龜警分局偵查隊的陳姓偵查佐，警方找上門時，陳員辯稱車子是張姓友人開的，但陳員酒測值高達1.09毫克，已到爛醉程度；張姓友人雖說車子是他開的，但警方存疑。
酒測1.09 達爛醉程度
六龜警分局昨以陳員勤餘酒駕已違反品操風紀，又涉嫌肇事逃逸及冒名頂替，深表痛心決定嚴懲不貸，除將相關事證移送法辦外，並立即召開考績會，依「警察人員駕車安全考核實施要點」等相關規定，核予陳員一大過處分，改調行政警察及服務地點，後續並就偵查起訴結果，從嚴追究相關考核監督不周責任。
六龜分局陳員 記過調職
警方指出，60多歲行動不便張姓婦人，前晚騎著殘障電動車，在六龜區太平路、平和巷口，遭一輛自小客撞擊倒地，自小客停放原地未移動，但車上2人不見蹤影，婦人左側恥骨骨折、顱部輕微出血，經送醫治療傷勢穩定。
警方根據車牌清查，發現車主竟是六龜警分局偵查隊陳姓偵查佐，陳員當天輪休，警方3個小時後，在陳員租屋處尋獲酒醉的陳員和張姓友人。陳員指稱，他休假與友人喝酒，醉到不省人事，不曉得怎麼回家的，車子是張姓友人駕駛。張男也坦承，是他開陳員的車送陳員回家。
張男也坦承開車
警方對2人酒測，陳員酒測值高達1.09毫克，張男為0，警方懷疑陳員酒駕肇逃，再找友人冒名頂替，對兩人說詞將進一步釐清。
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