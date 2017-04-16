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又是台北轉運站 瞄警察兩眼 通緝犯栽了

2017-04-16

〔記者陳恩惠／台北報導〕警方又在台北轉運站查獲通緝犯！通緝犯黃冠銘涉及虐死地下錢莊股東蔡郡朋，被判刑10年卻棄保逃亡遭通緝，前天下午他在轉運站欲搭車南下，遇台北市保大警員攔查逮獲，警訊後將他押解歸案。

警方說，這起虐殺案發生在101年11月，地下錢莊翁姓老闆懷疑股東蔡郡朋私吞公款，指使4名手下將蔡拘禁3個月，以菸頭燒燙下體、用筆及刀在蔡男後肩部刻字「蔡賊仔」等5大酷刑凌虐，致蔡傷重不治，翁重判13年，34歲的黃冠銘被判10年定讞，卻未入獄服刑，前年9月被新北地檢署發佈通緝。

被要求出示證件 拔腿就跑

北市保大五中隊多名警員，前天下午3時在台北轉運站內執勤，在統聯客運往雲林的閘門附近，34歲的黃嫌見警立刻別過頭，欲倉促離開前又看了警察一眼，引起警方注意，趨前要求黃出示證件，黃嫌拔腿就跑被攔下逮捕。

黃嫌落網後，否認動手凌虐也未殺人，表示是他先發現蔡男昏迷，還主動將其送醫救治，又辯稱他有不在場證明，警方不為所動，將他解送新北地檢署歸案。

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  • 翁男等人在死者蔡郡朋後頸處，刺「蔡賊仔」3字。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    翁男等人在死者蔡郡朋後頸處，刺「蔡賊仔」3字。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

  • 台北轉運站。（記者郭逸攝）

    台北轉運站。（記者郭逸攝）

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