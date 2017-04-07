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控前男友偷拍愛愛片 「有看鏡頭」變誣告被訴

2017-04-07

〔記者余瑞仁／桃園報導〕2段性愛影像，分手後男女各自解讀！女告男偷拍，男告女誣告；檢察官勘驗影像認為，性愛片是男方持手機拍攝，女方數度直視鏡頭、面露陶醉且全無抗拒，故採信男方說法，依誣告罪將35歲邱姓女子起訴。

妨害秘密罪逾追訴期

桃園地檢署調查，邱女與姜男於100年交往，103年分手後，邱女拿出2段性愛影片報警，指姜男5年前2度趁她酒醉神智不清時，偷拍2人的性交過程，狀告姜男妨害秘密罪，因提告已逾6個月追訴期，檢方直接以不起訴處分。

女疑不甘分手報復

但姜男不甘差點吃上官司，反控邱女誣告。他指，性愛影片是雙方交往恩愛時互相同意拍攝，拍完後還複製，各自保留一份留念，邱女是不甘心分手，意圖讓他受刑事處分而誣告他。

檢察官勘驗兩段性愛影像，發現都是姜男持手機拍攝，邱女神智清醒、數度直視鏡頭且神情陶醉、全無抗拒，顯然是知情且同意拍攝的，因此採信姜男的證詞，昨偵結並將邱女依誣告罪嫌提起公訴。

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