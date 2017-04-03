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女學生曾被詐 為搶演唱會門票又上當

2017-04-03

〔記者姚岳宏／台北報導〕知名團體「兄弟本色」宣布4月底舉辦最後一場演唱會後解散單飛，引爆粉絲搶票，許多向隅歌迷上網買黃牛票卻遇詐，同樣今年開唱的「阿妹」張惠妹，也有不少歌迷上網買票被騙；刑事局統計，僅3月發生的「門票假網拍」詐騙案就高達27件，其中七成是在臉書上購買「兄」、「妹」演唱會門票遭詐，呼籲民眾最好依循正常管道購票。

貨到付款被拒 匯款近萬

住北部的17歲莊姓女高中生，3月在蝦皮拍賣平台，看到暱稱「代購小站」的賣家，販售兄弟本色演唱會門票，用LINE聯繫對方，因她過去有被騙經驗，希望能用貨到付款方式交易。

對方表示可面交，並將門票照片傳給莊女取信於她，但表示不提供貨到付款，面交地點則在屏東，強調票很搶手，不趕快決定就要賣給別人。

莊同學無法到屏東面交，又擔心買不到票，於是依對方要求，採匯款郵寄方式出貨，莊同學將5張票共新台幣9770元轉帳給對方，沒想到對方收到錢就封鎖莊同學。被害人確認又遇詐後，報案時又氣又傷心，泣訴：「這些人太沒良心了！」

警方呼籲，網路購物應公開下標，勿私下交易，避免先匯款後取票，有疑問可打165反詐騙專線查詢。

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  • 兄弟本色演唱會門票搶手。（資料照，圖由本色音樂提供）

    兄弟本色演唱會門票搶手。（資料照，圖由本色音樂提供）

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