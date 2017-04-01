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富商帶走「自己的小孩」 越女告擄人

2017-04-01

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市莊姓富商多年前赴越南投資，結識阮姓酒店妹，阮女得知莊膝下無子，主動提議做試管嬰兒，事後再說她向姊姊借腹生下1子，莊男欣喜若狂，每月付生活費給阮女，但因無法跟男童生活，去年底莊將近3歲大的男童偷渡到中國，阮女來台告他擄人勒贖，莊姓富商被依略誘、妨害自由罪送辦，檢方訊後5萬元交保。

試管造嬰 未驗DNA

檢警調查，94年，莊男赴越南投資房地產，在胡志明市1家卡拉OK店認識阮女，外型姣好的阮女家貧，見莊男出手闊綽，便和他同居，得知他膝下無子，便提議偕莊男到泰國做試管嬰兒，且告知因自己墮胎多次，只好找姊姊借腹生子。

103年2月，阮女通知莊男，其姊已產下男嬰，隨後便以撫養小孩的生活費為由，每月索討2500美元（約台幣7萬6000元），莊姓富商僅能看看小孩。不久，阮女跟越南富商一起生活，她卻告訴莊男，越南富商是官二代，警告莊男，若去越南，越商會對他不利。

去年12月，莊男趁阮女不注意，偷偷將近3歲大的男童從越南帶到中國，阮女則搭機來台，向刑事局告莊男擄人勒贖。

疑點重重 5萬元交保

待檢警帶回莊男調查，協請中國公安單位找到男童；而阮女報案後即赴中國進行DNA鑑定，公安確認她是母親，便讓她將男童帶回越南。

檢警單位調查，莊男非常富有，不可能勒索金錢，且跟阮女一起的越商也不是官二代，阮女的說法有疑點，究竟男童是否莊男的骨肉？仍待DNA鑑定，檢方訊後，先將莊男以5萬元交保候傳。

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