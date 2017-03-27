廚師變心靈狼師 私處滴蠟性侵50女

2017-03-27

帶到摩鐵「課後調教」

〔記者徐聖倫／新北報導〕僅高職學歷的34歲廚師吳東融，才上了6堂心靈講座課程，竟然出師也當起「心靈導師」，開班教授心靈啟發課程，學員300多人，他名為啟發心靈，實則鎖定相貌清麗女學員，帶到摩鐵「課後調教」，還對裸體女學員的私處滴蠟油，說是讓她們「心情沉澱」，卻趁機猥褻和性侵，連國立大學正妹研究生也難逃毒手。警方粗估有50名女子遭染指，已接獲6名女子正式報案，新北地檢署依妨害性自主罪聲押吳嫌獲准，檢警呼籲受害者出面指控，揭發心靈狼師獸行。

6女報案 吳嫌收押

警方調查，吳東融透過朋友介紹，上了一期6堂課的某心靈講座課程，上完後認為自己的心靈「受到啟發」，就當起心靈導師，104年在台北市忠孝東路開設「GET成功易開罐」教授心靈啟發課程，透過臉書行銷及上千按讚，學員數快速飆破300人，其中很多是女大生，還有知名國立大學女研究生，也成為忠實學員。

碩士正妹也遭蹂躪

吳嫌的課程主要為自信建立、潛能開發、實踐夢想、兩性關係，開課綱目如「如何溝通自如發揮影響力」、「達成夢想的7大關鍵」等，參與學員多為年輕人。

警方表示，105年6月間，吳嫌利用「課後調教」名義，約出包括國立大學研究生小紫（化名）在內6名女學員，至新北市中和美麗殿汽車旅館開房間，先要女學員脫衣裸身圍成一圈盤坐閉眼，吳坐圈子中間，接著將取名「心靈寶石」的普通圓扁小石，貼放在6女的額頭、肩膀、胸部、心窩、下體處各一，靠著身上油漬等黏附肌膚上，吳嫌手上拿1顆「心靈寶石」開始授課，期間小石難免掉落，吳嫌則稱這是學員心亂不專一所致。

被害人證稱，吳嫌尤對正妹小紫特別照顧，指稱她心情太亂，將她帶進浴室加強訓練，並將女性私處取名「海底輪」，訓練課程是要小紫滴蠟油在「海底輪」上，表示可讓她「心情沉澱」。小紫滴了幾滴，因熱燙無法持續，吳嫌即接手幫她滴蠟，進而猥褻和性侵。

辯說不就停 你情我願

警方調查，吳嫌對鎖定的女學員「加強訓練」時，為免日後遭人指控，只要對方喊說「不要」即停手，換另一種方式遂其淫慾。

去年12月，吳又約出4名女學員，除了放置心靈寶石等，這次還加上「裸體油壓」，調教結束後，吳嫌相中新來學員卿兒（化名）美貌，藉口請她幫忙搬工具欲帶回家性侵，因有家人在，藉口「跟妳討論課程內容」，改到卿兒租處性侵。卿兒認為做法詭異，探知別的女學員也遭侵犯報警查辦。

警方日前到吳嫌北市租屋處將他逮捕，吳辯稱「她們說不要我就停手，都是你情我願」，新北地檢署認定吳涉案重大，聲押獲准，最近聲請延押亦獲准。