愛妻久病離世 夫仰農藥輕生
2017-03-25
〔記者林嘉東／基隆報導〕57歲賴姓計程車運將21日發現妻子昏厥在沙發上，送醫隔天不治，賴疑因見愛妻離世，自責不已，23日吞農藥「年年春」自殺後不願就醫，還一直叫醫護人員：「不要救我！」經送醫急救仍不治。
夫妻先後辭世的消息，令鄰居不勝唏噓，鄰居指出，賴男夫妻感情很好，賴妻身體不好，都由賴男陪同就醫，兩人出門也都手牽手，很恩愛。
據了解，賴男與50歲謝姓妻子育有1子1女，兒女均已成家立業，賴平日開計程車為生，與妻子同住在新北市金山區文化三路住處。
21日晚間7時，新北市警金山分局接獲賴男報案稱妻子昏倒，隨即通知金山派出所協助，由巡佐王亦君協助送台大醫院金山分院急救，後因情況嚴重，又轉送台大醫院。
王說，他見賴妻雙眼有傷，且四肢也有擦傷、挫傷，詢問賴妻：「是不是被先生打的？」賴妻回稱：「是自己跌倒摔傷的！」未料，賴妻送醫後不治。院方認為，賴妻患有嚴重糖尿病，因敗血症導致腸穿孔後引發腹膜炎不治。
自責沒好好照顧她
賴疑在愛妻辭世後，對於自己無法照顧好愛妻自責不已，猛喝米酒澆愁。警方報請檢察官於23日上午10時許相驗時，想釐清賴男在妻子送醫前一晚的行蹤，但賴滿身酒味，無法製作筆錄。
未料，賴返回金山與友人用餐時，竟將米酒混農藥「年年春」後一飲而下。友人見賴神色異常，趕緊報案送賴就醫，但賴抗拒就醫，甚至叫醫護人員：「不要救我！」最後不治。
不過，由於賴妻雙眼與四肢有傷，檢警將進行解剖，以釐清賴妻死因。
《自殺求助電話》生命線1995
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