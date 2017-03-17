大7車主的心聲：別用事後觀點苛責我

2017-03-17

〔記者楊政郡／台中報導〕大7郭姓車主昨得知被起訴，透過律師陳衍仲發表聲明，表示被4名惡煞開車追撞、持棍棒圍毆時，公權力何在？當時只想保護車上妻子及4歲兒子，誰能掌控防衛過當？當時若束手無策，只能任由4人把自己及妻兒拖出打死，「不要用事後觀點苛責一個只想保護家人的父親」。

郭男說，東海商圈相當壅塞，他只能想到開車撞他們嚇阻，車子能跑去哪裡？難道要被打到死在街頭？妻兒因4惡煞砸破玻璃而受傷，妻子事後看精神科，兒子夜夜做惡夢，希望法律能保護真正的受害人。

不過，檢察官根據2車行車紀錄器，認定ALTIS並未從後方追撞大7，而是大7看見ALTIS追上來，不甘示弱停下，嗆聲「來呀」，又倒車衝撞ALTIS；檢察官也發現大7幾次倒車衝撞，其前方50至100公尺處均無車輛，卻採取倒車衝撞，郭男並不是別無選擇。