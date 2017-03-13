追空姐開銷大 男大生當車手撈錢

2017-03-13

〔記者姚岳宏／台北報導〕23歲江姓男大生結交家境富裕的空姐女友，因口袋不深怕被對方看輕，在女友面前總是出手大方，為支付龐大開銷，偷偷當起取款車手，後來發現收入頗豐，乾脆休學擔任「全職車手」，結果他帶1名少年車手領款時，被埋伏警力逮捕。

怕被女友看輕 出手大方

江男被帶回偵辦時落寞不已，一再拜訪警方「千萬不要通知我女友」，深怕女友發現他是詐欺車手後拂袖而去。

詐騙收入豐 休學當全職

警方調查，出身一般家庭的江男，原本就讀台北市某科技大學，與家境富裕又擔任空姐的女友交往後，無力負擔兩人龐大開銷，竟鋌而走險，透過報紙分類廣告擔任取款車手，曾1天提領詐騙款項10多次，金額高達上百萬元，每次可分得數千到上萬元走路工；江男認收入頗豐，後來乾脆辦休學，擔任「全職車手」。

江男因「績效卓著」，晉升為車手頭，吸收未成年在校生為旗下車手，日前他帶張姓少年提領詐款，他老道地低下頭躲避監視器拍攝，張少卻緊張地四處張望，被警力鎖定。

警方指出，上月間有「假賣家誤設分期」詐騙集團，向被害人騙匯錢到人頭帳戶後，派出車手多次到台北市忠孝東路五段附近的ATM提領贓款，警方研判車手還會再來，因此派員埋伏，果然發現賊蹤逮捕江男等2人，查出他們詐領對象，包括被騙走110萬元的南科工程師等。

警方提醒，詐騙集團招募新車手時，都會灌輸「上班輕鬆、錢好賺」等錯誤觀念，但車手被查獲，經法院判決有罪確定後，除了刑責，也要承擔鉅額民事賠償責任，呼籲民眾勿因小失大。