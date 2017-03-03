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毒品通報辦法 邱太三：年底前施行

2017-03-03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕Ｗ飯店毒趴案後，朝野立委關切毒品議題，法務部長邱太三昨天在立法院表示，「毒品危害防制條例」修正草案將規定特定營業場所在入口明顯處需標示毒品防制資訊、設置入口管理人員、通報警察機關處理、備置從業人員名冊等義務，相關辦法年底前一定施行。

邱太三在答覆立委江啟臣、王育敏質詢時表示，國人都認為只要加重刑罰，毒品就會消失，但這是誤解，處理源頭、不接觸毒品更重要，單純吸食者應朝「病犯」方向處理，重刑化非有效解方，應做全面性處理。

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  • 警方日前臨檢W飯店。（資料照，記者邱俊福攝）

    警方日前臨檢W飯店。（資料照，記者邱俊福攝）

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