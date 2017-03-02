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機車停自家騎樓 「車頭朝外」連吃22張罰單

2017-03-02

〔記者鮑建信、黃旭磊／高雄報導〕高雄市李姓家人在自家騎樓前停放3輛機車，遭檢舉「車頭朝外」等違規，兩週被開22張罰單，罰款1萬3200元，其中一輛機車被開18張罰單，李家提行政訴訟要求撤銷罰單，橋頭地院以無法舉證照片有瑕疵，且違停逾兩個小時未改善可連續舉發，判決駁回，可上訴。

警方說，去年3月3日至17日，李家人在左營區先勝路自家騎樓停放3輛機車，因機車「車頭朝外、後輪又未與騎樓地標齊」，遭人拍照檢舉後，由蔡姓警員逕行舉發，分別對3輛機車開出18張、3張和1張罰單，22張罰單每張600元，總計1萬3200元。

李家人質疑照片的拍攝時間，且有多張角度及停放位置相同，無法確認是否為同一天拍的，加上停放位置均未變動，屬同一停放行為，警方卻連續開罰，違反「一事不二罰」原則。

法官指出，李家無法舉證照片有瑕疵，照片也沒有偽造。而法令規定，違規停車只要超過兩個小時未改善，就可連續舉發，依法有據。

「在家門口停機車，誰會把後輪對齊騎樓邊緣？」李家說，政府立法是為了讓行人行走騎樓，只要空間足夠即可；這是遭有心人士刻意檢舉，至於誰拍照檢舉，則不願多談。

新法已放寬規定

舊法規定，停騎樓的機車車頭要「朝內」，交通局停管中心主任許晉嘉說，新法於去年5月16日修正，「相關規定大致改為機車沿騎樓地外緣橫放即可，不需對齊，車頭也不用朝內」。

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  • 高雄李家人的機車停家門前，因後輪未與騎樓地標齊、車頭未朝內，遭連開二十二張罰單。（記者黃旭磊攝）

    高雄李家人的機車停家門前，因後輪未與騎樓地標齊、車頭未朝內，遭連開二十二張罰單。（記者黃旭磊攝）

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