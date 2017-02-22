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【警方說法】警銬屬耗材 粗心警不會懲處

2017-02-22

〔記者許展溢／苗栗報導〕溫姓男子戴著警方的腳鐐，趴趴走40個小時，嚇壞不少人；頭份警分局副分局長陳漢文回應說，員警移送嫌犯至地檢署後，確實要將警銬解下帶回，但警一時粗心大意忘記，也不會被懲處。

一名資深刑警說，要移送嫌犯至地檢署時，警方會依罪責輕重，在嫌犯的手或腳扣上警銬，抵達地檢署法警室後會解銬，法警也會再搜身一次比對，如有必要再上銬，法警也會用地院警銬。

資深刑警表示，警銬並非槍砲彈藥刀械管制條例規範的違禁品，雖屬各分局財產，但也屬消耗品，不見了會再買一副，員警雖然粗心，並無太大過錯。

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