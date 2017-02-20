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挖掉感應釦 少婦帶2歲女偷25衣

2017-02-20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕25歲唐姓婦人帶著2歲女兒逛高雄漢神巨蛋百貨，涉嫌在UNIQLO偷了25件童裝，並在更衣間用老虎鉗破壞感應磁釦，夾帶出店時被店員攔下問：「是不是有東西沒結帳？」她坦承沒錢幫女兒添購新衣才行竊，婦人在女兒面前做了最壞示範。

警方調查，在鐵板燒店工作的唐婦17日下午1時30分，帶女兒逛百貨公司，在UNIQLO挑了25件包含衣服、褲子及外套等童裝，隨即進入更衣間佯裝「試裝」。

唐婦舉動引起店員注意，在婦人離去時將她攔下，並在更衣間發現被拔除的感應磁釦，立即報警，經清點該批童裝價值10650元。

唐婦供稱，身上只有1千餘元，沒有信用卡，想幫女兒添置新衣，第一次行竊就被逮，警方依竊盜罪嫌送辦。

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  • 唐女為2歲女偷童裝被逮。（記者洪臣宏翻攝）

    唐女為2歲女偷童裝被逮。（記者洪臣宏翻攝）

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