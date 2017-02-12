半夜水聲擾眠 男翻進鄰居家自焚
2017-02-12
〔記者葉永騫／屏東報導〕住屏東市民學路的68歲邱姓男子，常怪鄰居半夜製造水聲及吵鬧聲，害他無法入眠，昨天下午竟拿樓梯翻過圍牆，在鄰居家門口潑汽油自焚死亡，激烈手段令家人及鄰居難以置信。
為噪音與鄰吵了多年
警方調查，邱男為了噪音問題，已與鄰居吵了好幾年。邱男有睡眠問題，長期求助身心科醫師且有服藥，疑仍有幻聽情形；邱男晚上很早就睡覺，但到深夜會起來上廁所，一起來就覺得鄰居半夜製造水聲及吵鬧聲，讓他無法再入眠，十分困擾，數年來多次請里長協調，但因拿不出噪音證據，鄰居也很困擾。
請里長協調 拿不出證據
昨天下午3時許，邱男竟以樓梯翻過圍牆，在鄰居家門口疑似潑汽油自焚，附近居民持滅火器撲滅，消防員也趕到現場，但現場只留下焦屍。
屏東市豐田里長董怡民表示，邱男與鄰居都是很單純的家庭，邱男和妻子同住，鄰居則是一家四口，兩家因噪音問題鬧了多年，他曾請邱男把噪音錄下，必要時可向法院提告，但邱男錄下的聲音聽不出明顯噪音，無法證實鄰居吵人，未料邱男竟以激烈手段自焚，真的沒必要。
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