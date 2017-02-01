平溪放煙火遭勸阻 遊客刺人「肚破腸流」

2017-02-01

嗆艋舺的 揍天燈店女兒

〔記者吳昇儒／新北報導〕昨天下午，三十二歲謝姓男子與許姓友人共五人在新北市平溪鄉十分老街旁的斜坡違規施放煙火，附近天燈店陳姓老闆的女兒上前勸導，卻被謝男用手戳胸回嗆，還揮拳毆打。老闆夫妻及員工前往救人，陳姓老闆腹部中刀，腸子外露。警方獲報後，緊急將老闆送醫，並將傷人的謝、許兩人帶回偵辦。

老闆娘回憶起當時的情況仍心有餘悸。她說，女兒好意勸導對方，但是三男二女卻圍著女兒，其中一名男子更直接伸手戳女兒胸部，嗆說：「我艋舺的啦！是怎樣，不能放煙火是不是？」接著揮拳打女兒頭部。

全家救人 老闆腹部中刀

老闆全家人見狀立刻上前，混亂之中，老闆娘被打傷；蕭姓員工手部被刀劃傷十公分，陳姓老闆腹部被刺傷五公分，但臟器外露，員警立刻駕著警車，一路鳴笛將他送往醫院救治，不到十分鐘就趕抵八堵礦工醫院，所幸縫合後無大礙。

救人警員苦笑地說，一路開到醫院共被拍了三張測速照相，其中兩張還是在基隆轄區被拍，看來要回去寫報告了。

暴走行凶 警搜出皮帶刀

警方初步調查，雙方因為施放煙火引起糾紛，但該區域依規定本來就不能施放煙火，謝、許兩人有錯在先，竟還動手傷人，拿刀傷人者是謝男，搜索後發現行凶的凶器是一把黑色皮帶刀，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

據悉，被劃傷的陳姓老闆前年也因阻止一名林姓導遊施放煙火而發生糾紛，將林男毆打成傷，事後被基隆地方法院判處陳男拘役四十天，得易科罰金四萬元，如今卻反被謝男劃傷。