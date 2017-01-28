獅子座Ｂ型又屬豬 刮刮樂最強運

2017-01-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕買刮刮樂老是不中嗎？快跟著獅子座、Ｂ型、屬豬的親朋好友一起買，沾沾好運氣。台灣彩券統計，刮刮樂的高額頭獎中獎人，從生肖來看，近兩成都屬豬，星座方面則約兩成都是獅子座，血型則以四成以上為Ｂ型。綜合來看，獅子座、Ｂ型又屬豬，玩刮刮樂時最強運。

台彩指出，彩券總銷售額累至去年底已達一．一八兆元，平均每人每年花六七七○元買彩券，創造出的億元得主則有三一七人，約可坐滿一台波音七八七客機。

億元得主 猴與摩羯特別多

總的來看，億元得主生肖排名前三為「猴、馬、羊」，星座則為「摩羯、獅子、天秤」。若細分出各類遊戲高額中獎的人生肖及星座，在刮刮樂部分，則以生肖屬豬的最強運，其次是屬兔、狗及猴的，並列第二。

而刮刮樂大獎得主中，有兩成都是獅子座，其次為射手座及天蠍座；血型部分有四十．九％都為Ｂ型。

在威力彩部分，高額頭獎中獎人最多屬猴，再來是屬兔及屬狗；星座則是以金牛座最多，其次處女、射手座並列第二，天秤座第三。買大樂透最旺的生肖則是屬馬民眾，再來為屬龍及屬猴，星座則以天秤座中獎率最高，其次為獅子座及摩羯座。

此外，據統計，從二○○七年至去年底產生的億萬富翁，有五十五人住在新北市，人數最多，其次為台北市四十四人，高雄市第三有四十一人，台中、桃園則排第四、第五，各有卅九人及廿八人。