| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
年前修修臉 美學心指標
 首頁 > 社會

獅子座Ｂ型又屬豬 刮刮樂最強運

2017-01-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕買刮刮樂老是不中嗎？快跟著獅子座、Ｂ型、屬豬的親朋好友一起買，沾沾好運氣。台灣彩券統計，刮刮樂的高額頭獎中獎人，從生肖來看，近兩成都屬豬，星座方面則約兩成都是獅子座，血型則以四成以上為Ｂ型。綜合來看，獅子座、Ｂ型又屬豬，玩刮刮樂時最強運。

台彩指出，彩券總銷售額累至去年底已達一．一八兆元，平均每人每年花六七七○元買彩券，創造出的億元得主則有三一七人，約可坐滿一台波音七八七客機。

億元得主 猴與摩羯特別多

總的來看，億元得主生肖排名前三為「猴、馬、羊」，星座則為「摩羯、獅子、天秤」。若細分出各類遊戲高額中獎的人生肖及星座，在刮刮樂部分，則以生肖屬豬的最強運，其次是屬兔、狗及猴的，並列第二。

而刮刮樂大獎得主中，有兩成都是獅子座，其次為射手座及天蠍座；血型部分有四十．九％都為Ｂ型。

在威力彩部分，高額頭獎中獎人最多屬猴，再來是屬兔及屬狗；星座則是以金牛座最多，其次處女、射手座並列第二，天秤座第三。買大樂透最旺的生肖則是屬馬民眾，再來為屬龍及屬猴，星座則以天秤座中獎率最高，其次為獅子座及摩羯座。

此外，據統計，從二○○七年至去年底產生的億萬富翁，有五十五人住在新北市，人數最多，其次為台北市四十四人，高雄市第三有四十一人，台中、桃園則排第四、第五，各有卅九人及廿八人。

廣告
  • 各類遊戲大獎得主的常見生肖及星座

    各類遊戲大獎得主的常見生肖及星座

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初一】新年有餘
剩菜新食✿料理變身
過年解膩✿蔬食年菜
親友聚會✿開胃小菜
年節廚餘輕鬆處理
轉寄

標題：獅子座Ｂ型又屬豬 刮刮樂最強運


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月28日‧星期六‧丁酉年正月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.