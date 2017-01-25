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一拳打死8旬翁 大叔遭起訴

2017-01-25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕56歲林男不滿被雨傘戳到，氣憤朝80歲顏姓老翁臉部揮拳，造成老翁倒地重創後腦，送醫靠著呼吸器維生8個月後不治，林男昨被桃園地檢署依傷害致死罪起訴；老翁的家人難過地說：「他受傷後從沒醒來過！」

檢方調查，56歲林男去年1月3日下午4點多，騎車行經桃園市桃園區博愛路，不小心被老翁手上的雨傘戳了一下，他掉頭找老翁理論，卻演變成肢體衝突，涉嫌朝老翁臉部揮拳洩憤，老翁因重心不穩倒地，後腦勺撞擊地面當場昏厥，送醫急救後只能靠呼吸器維生，於去年9月因中樞神經性休克死亡。

林男因一時衝動闖下大禍，事後辯稱是老翁先高舉雨傘戳到他，當時他只是「推」了一下，並非故意傷害老翁；但檢方勘驗監視影像發現，老翁並無高舉雨傘的動作，反倒是林男迴車後，直接朝老翁揮拳。

老翁的家人說，老翁生前沒有宿疾，受傷後都在呼吸照護病房，從來都沒有清醒過。

檢方指出，林男明知對方年紀較大，可預見揮拳可能造成老翁嚴重傷害，昨偵結依傷害致死罪將他起訴。

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  • 56歲的林男昨被桃園地檢署依傷害致死罪起訴。（資料照）

    56歲的林男昨被桃園地檢署依傷害致死罪起訴。（資料照）

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