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夫妻返台過年 車禍夫亡天人永隔
2017-01-20
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一對恩愛的6旬吳姓夫婦，剛結束澳門3日遊，從桃園機場搭計程車準備回家過年，卻在台65線快速道路遭遇死亡車禍，車開至板橋第二匝道時，遭男子林逸勛駕駛的轎車迎面高速逆向對撞，吳男傷重急救不治，吳妻與另3人皆輕、重傷；警方排除雙方酒駕，研判外地來的林男疑因不熟悉路況或操作導航而分神肇事，因傷者都還在救治，無法製作筆錄，實際責任歸屬仍待釐清。
搭小黃遭逆向車撞上 妻受傷
板橋警方調查，18日深夜11點11分，54歲計程車運將王保山，搭載68歲吳男、61歲吳妻欲回板橋過年，車正下匝道時，卻碰上林逸勛駕車搭載23歲黃姓女友，剛開上匝道要往土城方向，林男座車突然連切兩個車道，逆向高速撞上王男計程車，兩車車頭全毀，吳男、吳妻、計程車運將、林男情侶等5人都送醫，吳男到院後回天乏術。
吳男不幸遭撞喪命，兒子等親友難掩哀慟，親友透露夫妻感情很好，這次是去澳門3日遊，18日深夜返台，10點40分搭上計程車，未料半小時後就遇死劫，兒子代替父親控告小黃運將及逆向駕駛的林男，各涉業務過失致死、業務過失傷害、過失致死、過失傷害等罪嫌，並將求償。
駕駛疑用手機Google導航肇事
警方過濾監視器，發現林逸勛的車開上匝道後，突從原本駕駛的車道，衝過分向防撞桿、槽化線，撞上對向的計程車；警方雖懷疑林男可能不熟路況，但林在即將駛入主線道時，直接衝入對向車道，過於懸疑，外傳林男疑似當下正在操作手機Google導航，才導致車禍，警方也將此情資列入調查方向之一，待傷者清醒、過濾行車紀錄器，才能還原案發狀況。
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