副所長摩鐵昏迷 應召女全程護送

2017-01-15

〔記者湯世名、李忠憲／綜合報導〕台中市清水警分局梧棲分駐所副所長陳廷惠，昨凌晨偕同林姓女子投宿彰化市摩鐵時突然昏迷，經送醫急救仍無效，昨晚由家屬接回台中拔管，疑心肌梗塞致死；林女供稱與陳員性交易，還沒辦事，陳員突昏迷，把她嚇壞了。

彰化縣消防局昨晨2時許獲報，指彰化市金馬路某摩鐵有男子疑心臟病發昏迷，消防員到場將男子送往彰化基督教醫院急救，到院前已無氣息，院方用葉克膜搶救仍宣告不治。

彰化警方清查發現，死者是梧棲所副所長陳廷惠，他於昨晨1時40分與林姓女子到這家摩鐵，凌晨2時4分，林女向消防單位通報陳不適、全身無力。

消防員趕到時，摩鐵人員與林女在門口引導，救護員拿擔架衝上二樓，見陳員衣著完整，口吐白沫、臉色發白，嘴巴張開，呈大字形躺在床尾，雙腳著地；救護員趕緊將陳男送往彰基急救，林女也搭上救護車陪同就醫。

林姓女子身高約150公分、操台灣口音、長髮及肩、30多歲，供稱她是個體戶，與陳員透過LINE聯繫到彰化市性交易。雙方見面後進入該汽車旅館，沒想到，才剛進房沒多久，陳員突感身體不適，她嚇得趕緊向消防單位報案。

警方私下表示，昨晨氣溫驟降，陳員有心臟方面疾病，可能因此導致昏迷。警方指出，雙方並未交易完成，屬交易未遂，未將林女移送法辦。

梧棲分駐所所長林照國表示，48歲陳員剛升1線4星巡佐，當天正常上、下班，事發時為下班時間。他從警26年，在清水分局約20年，工作認真負責，績效良好。

同事說，陳已婚、育有1男2女，長子和長女都已大學畢業。長子說，父親去年9月因心臟病開刀裝支架，身體較虛弱，但工作仍十分盡責。