偷電五花八門 被逮到得不償失
2017-01-14
〔記者許國楨／台中報導〕坊間水電業者指出，因營業用電電費較貴，導致有不肖特種行業、工廠或商家透過管道尋找如何省電，目前竊電方式，除倒撥電表外，有業者使用強力磁鐵，影響電表計量速度，還有鑽孔破壞電表，或以銅線穿入，讓電流不經電表計量器等，手法五花八門。
警方曾查獲一名水電工，利用自身水電專長，在中部地區四處招攬改裝電表，再按月向委託人收取1000至5000元不等費用。案經警方接獲檢舉，會同電力公司調查，發現這些電表均被破壞鉛封，改裝成活動式電表後，利用每隔2個月電力公司人員抄表前，將電表指針數撥退，致電表計量器失效不準，藉此竊電。
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