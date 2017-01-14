11家店倒撥電表 吃掉台電1億元

2017-01-14

〔記者楊政郡、蘇金鳳／台中報導〕台中地區11家酒店、游泳池及電子遊藝場業者，涉嫌與2名水電包商吳坤翰及吳世賢勾結，102年起以「倒撥電表」手法竊電，台電將對這11家業者追償9900萬餘元；檢方昨對2名吳姓業者，依違反電業法聲請羈押禁見獲准。

2水電包商被收押 追台電有無內鬼

至於是否有台電內鬼接應，檢察官三緘其口，台電台中區營業處澄清表示，竊電業者非台電員工，也非台電委外包商，跟台電沒關係；台電強調，會根據民眾密報，或用戶用電異常資料進行研判，並到現場查緝，請民眾不要以身試法。

據悉，廉政署偵辦台電人員風紀案，意外發現此重大竊電案，查出102年間起，水電包商吳坤翰及吳世賢私下招纜勾結台中市11家酒店、游泳池、電子遊藝場等，利用「倒撥電表」手法竊電，約定省下的電費五五分帳。

檢察官楊植鈞指揮中調組廉政官及台中市刑事警察大隊偵五隊，本月10、12日搜索2名吳嫌等人住處及商家共21處，約談超過50人。

據台電統計，11家涉嫌竊電業者包括：東海漁村餐廳（西屯區）、洋洋室內溫水游泳池、尊龍理容視聽歌唱、儷晶皇宮、普將中興游泳池、金沙公司（電子遊戲場）、法老王（電子遊戲場）、岡固實業有限公司、九龍儷晶KTV、麗人名店、水晶電子遊藝場。其中竊電前3名為，尊龍理容近4000萬元、普將中興游泳池1000餘萬元、九龍儷晶KTV800餘萬元，這11家業者總計將被台電追償9900萬餘元。