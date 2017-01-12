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趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡
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大炳重生 不恨了

2017-01-12

〔記者王定傳、王宣晴／新北報導〕編號「0212」的謝依涵羈押在台北女子看守所誠舍舍房，她在獄中勤練美語，昨未出庭聆判，所方沒主動告知判決結果，不過，她非禁見被告，有掌上型收音機，可能已從廣播新聞中得知逃過死刑。

據了解，謝依涵從進所至今，從未有違規紀律，配合所方作息，她的家人固定每一至兩週就會前往探視，送她愛吃的家常菜、水果、書籍等，謝母前天才剛看完女兒，前男友昨也前往辦理接見會面。謝女也常翻閱牧師黃明鎮送她的新約聖經。

對更二審改判謝依涵無期徒刑，媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏昨表示不意外，也拿出謝依涵寄來的信件，表示已經不恨她了。

謝依涵審理過程中寫給呂炳宏的致歉信提到：「『對不起』這三個字沒辦法表達我的虧欠和心痛」，他願意相信謝依涵是真心悔改；若她判無期定讞，日後出獄應不會再與她共事。

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  • 呂炳宏雖歷經命案低潮，但仍樂觀面對生活，3年前在淡水開了分店。（記者王宣晴攝）

    呂炳宏雖歷經命案低潮，但仍樂觀面對生活，3年前在淡水開了分店。（記者王宣晴攝）

  • 謝依涵在審理期間寫給媽媽嘴咖啡廳員工的道歉信。（記者王宣晴攝）

    謝依涵在審理期間寫給媽媽嘴咖啡廳員工的道歉信。（記者王宣晴攝）

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