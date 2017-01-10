北市水果攤「霸道」 路人蒐證遭圍毆

2017-01-10

店名「粗魯人」 果真粗魯

〔記者鄭景議／台北報導〕王姓男子前天騎車載著太太與小孩，行經台北市北投市場時，因「粗魯人」水果行違規擺攤佔用道路，王男掏出手機蒐證，老闆黃清泉帶著2名員工，當著王男妻小面前圍毆王男，隔壁攤另名員工也加入戰局，王男年僅4歲的兒子，不斷在旁哭喊「不要打我爸爸」，4惡煞仍將他打到腦震盪、嘴唇流血。

王男就醫後堅持提告，台北市警北投分局將打人的黃嫌及2名員工，依傷害罪函送辦，另傳喚第4名打人的隔壁攤員工到案。

據了解，王男本月8日中午騎車載著太太與4歲兒子，準備前往北投圖書館看書，路過北投市場時，發現眼前狹窄的道路被「粗魯人」水果行違規擺攤佔據，難以通行，王男掏出手機蒐證，水果攤鍾姓女員工見狀，上前嗆聲「幹嘛拍我，我有肖像權」，王男表示「沒有拍你，我在拍攤販」，2人爆爭執。

34歲水果攤老闆黃清泉及員工李信毅、林家偉，見狀衝出助陣，黃嫌還刻意打赤膊露出上身刺青，惡狠狠將王男拖拉倒地後聯手圍毆，隔壁另家攤販的陳姓員工，還衝上來架住王男讓其他人「下手」，王男雙拳難敵8手，當場被打倒在地，王妻則機警拿出手機錄影，才讓攤商的惡行曝光。

北投分局長安派出所員警趕到，王男當時已送醫治療，警方查訪得知屢次違規營業的「粗魯人」水果攤惹事，王男晚間前往長安所提告，警方在9點30分通知黃、李、林3嫌到案說明，3人辯稱是王男先打鍾姓女員工才反擊，但鍾女未赴警局報案，警方依王妻蒐證畫面，將3人依傷害罪函送法辦，另傳喚也涉嫌打人的陳姓男子到案。

警方表示，惹事的「粗魯人」水果攤已有多次違規設攤紀錄，違規占據道路的攤商可依法開罰1200元，警方也多次前往取締開罰，但水果攤並未因此警惕。