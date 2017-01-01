鬧婚變瘦14公斤 小彬彬爆酒駕 送辦
2017-01-01
〔記者劉慶侯、鍾智凱／台北報導〕童星出身的36歲「小彬彬」溫兆宇，月前才與小9歲的第二任妻子賴羿君鬧翻；上月24日下午，他因涉嫌酒駕，被台北市警方查獲，酒測值高達0.72，嚴重超標，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。
小彬彬完全否認酒駕
記者昨天向溫兆宇求證，他表示：「沒有，是不是搞錯了？」並指出24日當天，他帶兒子小小彬上教會，位處松山區，人並不在內湖安康路，更別說有酒駕，並反問：「要不要去問警方？」完全否認酒駕。
據了解，24日下午約2點左右，溫兆宇駕車行經台北市內湖安康路328巷附近，遇到警方設置的酒測攔檢站，員警發現他身上散發出濃重酒味，要求他下車進行檢測，結果呼氣酒精濃度達每公升0.72毫克。
溫兆宇隨後被警方帶回偵訊，溫母聞訊也趕到陪同探視，由於他是昔日知名童星，當場吸引許多員警注意，警方訊後由台北市警內湖分局偵查隊依公共危險罪嫌移送台北地檢署。
溫兆宇3歲時曾演出台灣電視劇「又見阿郎」獲得金鐘獎最佳童星，也是有史以來最年輕得主；隨後又演出「星星知我心」，創下高收視紀錄轟動東南亞，被稱為「超級童星」。
2006年後，溫兆宇一度淡出螢幕，和第一任妻子離婚後，心灰意冷下返回山上老家住了2年，期間因生活問題經營過餐廳。
溫兆宇2011年再婚，娶小9歲的嫩妻小君，婚後生下小兒子萌萌彬，加上和前妻生的小小彬、迷你彬，一家5口幸福美滿。豈料，去年8月卻傳出婚變，2個月暴瘦14公斤，事隔4個月，2人決定簽字離婚的前一天又和好。
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