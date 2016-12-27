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點瓦斯燒死密友 運將起訴

2016-12-27

〔記者錢利忠／台北報導〕65歲運將林如勇喪妻後，與亡妻的中國籍王姓女友人過從甚密，2人後來因財務糾紛爭吵，今年9月29日清晨5點多，林男在北市西藏路公寓引爆瓦斯，企圖與王婦同歸於盡，意外造成5名警消受輕重傷，王婦氣爆當下曾試圖逃生，但遭林男拉回火場而喪命，林男則僥倖逃過死劫。

台北地檢署勘查警方密錄器，發現林男將掙扎逃生的王婦拉回火場活活燒死，昨依殺人、殺人未遂及公共危險等罪將林男起訴；屋損部分目前未獲其他住戶提告。

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